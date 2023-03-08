Опубликованы записи разговоров Вячеслав Богуслаев с представителями российского ВПК, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/n180706-narod-jdal-osvoboditeley-smi-opublikovali-zapisi-razgovorov-eks-rukovoditelya-motor-sich.html

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Журналісти програми «Схеми» оприлюднили раніше не опубліковані записи розмов колишнього президента підприємства «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва із представниками російського військово-промислового комплексу, які відбулися після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами журналістів, вони отримали записи від джерел у правоохоронних органах, після чого проаналізували їх та співставили з подіями того часу, а також додатково верифікували за допомогою експертизи Національного центру медіаекспертиз у США.

На записах Богуслаєв висловлює побажання, щоб російський диктатор володимир путін довів намір окупації України до кінця, нарікає на ракетні обстріли Запоріжжя, які зачепили очолюваний ним авіаційний завод та обурюється мародерством з боку окупантів. Водночас він також продовжує домовлятись з російськими бізнес-партнерами про таємне постачання до рф двигунів для військових гелікоптерів.

Зокрема, згідно з аудіозаписами:

17 березня 2022 року він скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову (голова ради директорів московської компанії «Двигуни „Володимир Клімов — Мотор Січ“, котра здавна займається ремонтом двигунів українського виробництва, зокрема і для російських військових) на обстріли запорізького авіаційного підприємства армією рф;

з цією ж скаргою він телефонував Петру Кононенку (на той момент був членом ради директорів „Мотор Січі“, в нині керує російським підприємством „Борисфен“ — співзасновником якого є „Мотор Січ“ — котре займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів) й просив його розповісти про обстріли, зокрема, командувачу протиповітряної оборони сухопутних військ рф Олександру Лєонову;

у березні 2022 року скаржився своїм російським контактам на те, що військові рф незаконно вивезли сільгоспобладнання та зерно, котре зберігалося на його підприємстві „Айленд“ на Херсонщині.

Ні сіяти, ні пахати не можу. Ні, це ху*** повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, бл***, щоб я по телевізору ще говорив. А шепнути, сказати, що припиніть, бл***, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється. Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл***, окупанти», — заявляв тоді Богуслаєв;

у серпні 2022 року обговорював план схеми постачання двигунів до росії через Китай зі своїм підлеглим — начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегом Дзюбою, котрого слідство нині також підозрює у роботі на рф. Ймовірно, йшлося про китайську компанію China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., якій у квітні 2022 року «Мотор Січ» відправляла запчастини для капремонту кількох типів авіадвигунів. Ця компанія давно співпрацює з «Ростехом»;

у розмові з Павлом Касаєм, директором з маркетингу та торгівлі «Мотор Січі», обговорював проблему постачання українських двигунів, зокрема моделі, яка встановлена на російському військовому гелікоптері Ка-52. Декілька таких вертольотів були збиті українськими військовими.

Ми маємо маркування змінити, я казав вам про це. Щоб не було «МС». Просто номер — і все, — наполягав він, що, ймовірно свідчить, про намагання Богуслаєва приховати інтерес до російського ринку.

Восени 2022 року СБУ затримала Богуслаєва за підозрою у постачанні до рф авіадвигунів та запчастин, які країна-агресор використовувала для виробництва та ремонту військових вертольотів.

Джерело: «Радіо Свобода»