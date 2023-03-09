Львовская ОВА показала последствия ракетного удара по Золочевскому району

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У Львівській ОВА показали наслідки ракетного удару по Золочівському району на Львівщині. На місці події продовжують працювати рятувальники.

Влада не повідомляє наразі населений пункт, який атакували рашисти. На відео з висоти видно глибоку вирву між двома житловими будинками, розбиту цеглу, понівечені дахи та людей, який розбирають уламки.

Раніше голова Львівської ОВА повідомляв, що у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили.

На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.

Пожежа знищила три житлові будинки. Три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня російські виродки знову здійснилимасований обстріл України.