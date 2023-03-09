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Ракурс
ГУР показало фото c «народного спутника» фонда Притулы

ГУР показало фото c «народного спутника» фонда Притулы

9 мар 2023, 13:00
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Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) показало фото з «народного супутника» фонду Сергія Притули.





Супутник ICEYE, який придбав фонд за донати українців, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки.

Воєнна розвідка України почала використовувати «народний супутник» з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки та оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу.

За цей час завдяки супутнику вдалось виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 тис. 321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

  • 45 літаків;
  • 27 гелікоптерів;
  • 6 ОТРК «Іскандер»;
  • 36 ЗРК С300;
  • 12 ЗРК «Панцир С1»;
  • 11 радіолокаційних станцій;
  • 10 понтонних переправ.

Завдяки можливостям ICEYE значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України.

Раніше Притула в інтерв’ю «Голосу Америки» розповів про те, як супутник, який українці придбали у серпні, допомагає нашим військовим.

Зараз логістичне плече від моменту, коли ми зробили запит на конкретну фотографію в конкретному секторі, і до моменту, коли вже опрацьований супутниковий знімок приходить в бригадну розвідку триває приблизно три години.

Раніше ми робили запит у наших партнерів, наші партнери вирішували, ділитись з нами чи не ділитись, коли передати, кому передати і так далі. Від моменту, коли знімок було зроблено, до моменту, коли артилерія його отримає, могла минути 1−1,5 доби.

Тоді треба було проводити дорозвідку, а зараз вірогідність, що скупчення техніки залишається на місці через три години після того, як було зроблено знімок, є набагато вищою. Звичайно, дорозвідка в той чи інший спосіб відбувається, але очевидним є той факт, що це допомагає знищувати живу силу і техніку ворога з набагато вищим коефіцієнтом корисної дії.

Источник: Ракурс


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