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ГУР показало фото c «народного спутника» фонда Притулы
ГУР показало фото c «народного спутника» фонда Притулыhttps://racurs.ua/n180723-gur-pokazalo-foto-c-narodnogo-sputnika-fonda-prituly.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) показало фото з «народного супутника» фонду Сергія Притули.
Супутник ICEYE, який придбав фонд за донати українців, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки.
Воєнна розвідка України почала використовувати «народний супутник» з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки та оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу.
За цей час завдяки супутнику вдалось виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 тис. 321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:
- 45 літаків;
- 27 гелікоптерів;
- 6 ОТРК «Іскандер»;
- 36 ЗРК С300;
- 12 ЗРК «Панцир С1»;
- 11 радіолокаційних станцій;
- 10 понтонних переправ.
Завдяки можливостям ICEYE значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України.
Раніше Притула в інтерв’ю «Голосу Америки» розповів про те, як супутник, який українці придбали у серпні, допомагає нашим військовим.
Зараз логістичне плече від моменту, коли ми зробили запит на конкретну фотографію в конкретному секторі, і до моменту, коли вже опрацьований супутниковий знімок приходить в бригадну розвідку триває приблизно три години.
Раніше ми робили запит у наших партнерів, наші партнери вирішували, ділитись з нами чи не ділитись, коли передати, кому передати і так далі. Від моменту, коли знімок було зроблено, до моменту, коли артилерія його отримає, могла минути 1−1,5 доби.
Тоді треба було проводити дорозвідку, а зараз вірогідність, що скупчення техніки залишається на місці через три години після того, як було зроблено знімок, є набагато вищою. Звичайно, дорозвідка в той чи інший спосіб відбувається, але очевидним є той факт, що це допомагає знищувати живу силу і техніку ворога з набагато вищим коефіцієнтом корисної дії.
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