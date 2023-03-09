ГУР показав фото з "народного супутника"

https://racurs.ua/ua/n180723-gur-pokazalo-foto-z-narodnogo-suputnyka-fondu-prytuly.html

Ракурс

Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) показало фото з «народного супутника» фонду Сергія Притули.

Супутник ICEYE, який придбав фонд за донати українців, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки.

Воєнна розвідка України почала використовувати «народний супутник» з 24 вересня 2022 року. Відтоді Сили безпеки та оборони держави щодоби отримують необхідні розвіддані з космосу.

За цей час завдяки супутнику вдалось виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 тис. 321 об'єкт ворожої військової та спеціальної техніки, зокрема:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК «Іскандер»;

36 ЗРК С300;

12 ЗРК «Панцир С1»;

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Завдяки можливостям ICEYE значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведеннях Генерального штабу ЗС України.

Раніше Притула в інтерв’ю «Голосу Америки» розповів про те, як супутник, який українці придбали у серпні, допомагає нашим військовим.

Зараз логістичне плече від моменту, коли ми зробили запит на конкретну фотографію в конкретному секторі, і до моменту, коли вже опрацьований супутниковий знімок приходить в бригадну розвідку триває приблизно три години.