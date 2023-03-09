Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Ракетные удары рф повредили объекты энергетики в восьми регионах. Фото:

Ракетные удары рф повредили объекты энергетики в восьми регионах — Шмыгаль

9 мар 2023, 15:49
999

Масована ракетна атака російської федерації вночі 9 березня була знову націлена на об'єкти критичної інфраструктури.





Внаслідок ракетних ударів було пошкоджено об'єкти генерації та розподілу електроенергії у вісьмох регіонах України. Росіяни вкотре намагалися знищити енергосистеми України, але їм це не вдалося. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

За словами очільника уряду, енергосистема залишається цілісною. Хоча в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють, а особливу увагу приділяють поверненню електроенергії у Харків.

Шмигаль додав, що були й ракетні удари по цивільній інфраструктурі, які призвели по загибелі та поранень людей. Він запевнив, що «за ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані».

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 9 березня атакували три теплових електростанції, які належать до групи ДТЕК Енерго. Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров