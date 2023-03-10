Интервал между массированными ракетными атаками рф пояснила разведка Британии

https://racurs.ua/n180755-interval-mejdu-massirovannymi-raketnymi-atakami-rf-poyasnila-razvedka-britanii.html

Ракурс

Чому зріс інтервал між російськими масованими ракетними атаками, пояснило Міністерство оборони Великої Британії.

Збільшення проміжку між атаками свідчить про те, що росії тепер потрібно накопичити певну кількість нещодавно вироблених ракет. Лише так вона може завдати достатньо потужного удару, щоб подолати українську протиповітряну оборону, вказує британська розвідка. 9 березня москва завдала масованого удару вперше з 16 лютого. Він також, схоже, був одним із найбільших з грудня 2022 року.

Нагадаємо, 9 березня армія рф здійснила пуск 95 ракет різного базування. 34 ракети були знищені Силами оборони, ще щонайменше вісім — не досягли своїх цілей. Також окупанти завдали 31 авіаційного удару (використали вісім «Шахедів», половину із яких збила ППО). Внаслідок ракетних атак загинуло шестеро осіб — п’ятеро на Львівщині та одна — на Дніпропетровщині. Також під обстріл знову потрапив Херсон, там на зупинці громадського транспорту загинуло троє людей.