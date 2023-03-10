Нардепу ОПЗЖ объявили подозрение за попытку завладения 8 га земли в Киеве

Нардепу ОПЗЖ объявили подозрение за попытку присвоения 8 га земли в Киеве

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Антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Дмитру Ісаєнку.

Йому закидають спробу незаконного заволодіння землею в Києві площею 8 гектарів, на якій розташовувався «Держбудкомбінат» апарату Верховної Ради. Він хотів побудувати там житловий комплекс. Цю землю вже заарештували.

За версією НАБУ, фігуранти дізналися, що детективи проводять розслідування і розробили план: відкрити через одну із місцевих прокуратур провадження, в якому провести потрібні для себе експертизи, які б підтвердили відсутність злочину. Це дозволило б уникнути відповідальності.

НАБУ опублікувало відео негласних слідчих (розшукових) дій.

Також про підозру повідомили колишньому заступнику керівника апарату ВРУ, колишнім директору та працівнику «Держбудкомбінату». Працівнику ДП і ексзаступнику керівника Апарата ВРУ повідомили про це заочно.

За даними слідства, на початку 2020 року у нардепа виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався «Держбудкомбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Екс-директор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія.

В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.

Згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти.