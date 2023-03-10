Режиссера Голубкова выпустили за границу для съемок документалки о войне в Украине – вместо Европы он поехал в россию

https://racurs.ua/n180777-rejissera-golubkova-vypustili-za-granicu-dlya-semok-dokumentalki-o-voyne-v-ukraine-vmesto-evropy.html

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Режисер Тарас Голубков отримав дозвіл від Міністерства культури на тимчасовий виїзд за кордон для знімань документального фільму про війну в Україні, але замість Європи поїхав до росії.

Там він зняв кліп для російської співачки Клави Коки. В описі під її відео на YouTube режисером ролика вказано Макса Ірмана, проте в сюжеті для одного з російських каналів показали Голубкова за режисерським пультом.

Голубков, який втік до Москви, раніше знімав кліпи для Артема Пивоварова і Jerry Heil, а також був режисером кліпу на пісню «Дельфіни» групи «Скрябін».

Російський актор Сергій Главчев, який знімався у кліпі, у своїх соцмережах вказав Голубкова режисером.

Мінкульт підтвердив, що надавав дозвіл на тимчасовий виїзд Голубкова у листопаді, щоб той зняв документальний фільм про війну в Україні. Сам Голубков закрив свої сторінки у соцмережах і не коментує скандал.

Росіянка Клава Кока з січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Міністерство культури України надало дозвіл Голубкову на тимчасовий виїзд із 14 по 30 листопада 2022 року. Там пояснили, що Голубков назвав причиною виїзду «знімання документального фільму про війну в Україні The War Diary».