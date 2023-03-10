Ингулецкая бригада показала российские трофеи, которыми теперь выгоняет оккупантов

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Механізовані війська України продовжують ставити у свій стрій захоплену російську бронетехніку.

Нещодавно бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади показали свої трофеї. На озброєні бригади були помічені російські бронетранспортери БТР-82А.

Ці бронетранспортери мають нову башту з 30-мм гарматою 2А72. Корпус бронетранспортера є модернізованим корпусом БТР-80.

Українські військові показали й захоплений російський бронетранспортер КамАЗ-43269 «Выстрел». Його захопили під час контрнаступальних дій українських сил у Херсонській області.

Російський «Выстрел» може бути озброєний кулеметом КПВТ або кулеметом 12,7-мм «Корд», 30-мм гранатометом АГС-17 та ПТРК.

Бійці Інгулецької бригади вже нанесли на трофейну техніку українські розпізнавальні знаки у вигляді білого хреста. Також під час тренувань бійці бригади використовують трофейні російські автомати АК-12.

«Мілітарний» пише, що розроблений «Калашниковим» (входить до «Ростеху») автомат АК-12 має калібр 5,45 мм. Він має підвищену точність і купчастість стрільби, удосконалене додаткове обладнання: приціл, переднє руків’я, ліхтар.