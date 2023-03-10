Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Інгулецька бригада показала російські трофеї, якими тепер виганяє окупантів

Інгулецька бригада показала російські трофеї, якими тепер виганяє окупантів (ФОТО)

10 бер 2023, 22:12
999

Механізовані війська України продовжують ставити у свій стрій захоплену російську бронетехніку.





Нещодавно бійці 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади показали свої трофеї. На озброєні бригади були помічені російські бронетранспортери БТР-82А.

Ці бронетранспортери мають нову башту з 30-мм гарматою 2А72. Корпус бронетранспортера є модернізованим корпусом БТР-80.

Українські військові показали й захоплений російський бронетранспортер КамАЗ-43269 «Выстрел». Його захопили під час контрнаступальних дій українських сил у Херсонській області.

Інгулецька бригада показала російські трофеї, якими тепер виганяє окупантів

Російський «Выстрел» може бути озброєний кулеметом КПВТ або кулеметом 12,7-мм «Корд», 30-мм гранатометом АГС-17 та ПТРК.

Інгулецька бригада показала російські трофеї, якими тепер виганяє окупантів

Бійці Інгулецької бригади вже нанесли на трофейну техніку українські розпізнавальні знаки у вигляді білого хреста. Також під час тренувань бійці бригади використовують трофейні російські автомати АК-12.

Інгулецька бригада показала російські трофеї, якими тепер виганяє окупантів

«Мілітарний» пише, що розроблений «Калашниковим» (входить до «Ростеху») автомат АК-12 має калібр 5,45 мм. Він має підвищену точність і купчастість стрільби, удосконалене додаткове обладнання: приціл, переднє руків’я, ліхтар.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів