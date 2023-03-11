Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты нанесли ряд масштабных ракетных ударов по Украине, фото: «Слово і Діло»
15 массированных ракетных атак совершили рашисты — Резников подсчитал количество выпущенных ракетhttps://racurs.ua/n180816-15-massirovannyh-raketnyh-atak-sovershili-rashisty-reznikov-podschital-kolichestvo-vypuschennyh.htmlРакурс
Росіяни з почату повномасштабного вторгнення в Україну станом на 10 березня здійснили 15 масованих ракетних атак, в ході яких було випущено 821 крилату і балістичну ракети.
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про це під час зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом, котра відбулася в ході його візиту до Києва.
Резніков також наголосив на ефективності системи ППО NASAMS, до надання якої Україні долучилася Норвегія.
Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS … означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об'єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів, — наголосив Резніков.
Зі свого боку Грам повідомив, що Норвегія:
- ухвалила рішення виділяти 7,5 млрд дол. на допомогу Україні протягом наступних пʼяти років. Відповідну програму подано на затвердження парламенту;
- планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS;
- приєдналася до широкої міжнародної «танкової коаліції» для того, щоб допомогти Україні з основним бойовим танком. Вже триває підготовка особового складу і найближчим часом перші танки будуть в Україні.
Читайте также
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...