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Рашисты нанесли ряд масштабных ракетных ударов по Украине, фото: «Слово і Діло»

15 массированных ракетных атак совершили рашисты — Резников подсчитал количество выпущенных ракет

11 мар 2023, 18:01
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Росіяни з почату повномасштабного вторгнення в Україну станом на 10 березня здійснили 15 масованих ракетних атак, в ході яких було випущено 821 крилату і балістичну ракети.





Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про це під час зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом, котра відбулася в ході його візиту до Києва.

Резніков також наголосив на ефективності системи ППО NASAMS, до надання якої Україні долучилася Норвегія.

Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS … означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об'єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів, — наголосив Резніков.

Зі свого боку Грам повідомив, що Норвегія:

  • ухвалила рішення виділяти 7,5 млрд дол. на допомогу Україні протягом наступних пʼяти років. Відповідну програму подано на затвердження парламенту;
  • планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS;
  • приєдналася до широкої міжнародної «танкової коаліції» для того, щоб допомогти Україні з основним бойовим танком. Вже триває підготовка особового складу і найближчим часом перші танки будуть в Україні.

Источник: Ракурс


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