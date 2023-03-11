Рашисти завдали низку масштабних ракетних ударів по Україні, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n180816-15-masovanyh-raketnyh-atak-zdiysnyly-rashysty-reznikov-pidrahuvav-kilkist-vypuschenyh-raket.html

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Росіяни з почату повномасштабного вторгнення в Україну станом на 10 березня здійснили 15 масованих ракетних атак, в ході яких було випущено 821 крилату і балістичну ракети.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про це під час зустрічі з норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом, котра відбулася в ході його візиту до Києва.

Резніков також наголосив на ефективності системи ППО NASAMS, до надання якої Україні долучилася Норвегія.

Ми точно знаємо, що кожні 10 застосувань системи NASAMS … означає 10 збитих ракет агресора, 10 збережених будівель і об'єктів інфраструктури, а також сотні врятованих людських життів, — наголосив Резніков.

Зі свого боку Грам повідомив, що Норвегія: