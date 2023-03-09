росія під час нічної атаки 9 березня витратила місячний запас ракет. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n180739-agresor-pid-chas-nichnoyi-ataky-vytratyv-misyachnyy-zapas-raket-gur.html

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Російська ракетна атака вночі 9 березня на Україну була чи не наймасовіша за останній час.

Ворог продовжує ракетний терор, проте наразі з урахуванням дефіциту ракетного озброєння, зокрема високоточних ракет. Минулої ночі окупанти використали ту кількість ракет, яку російська оборонка виготовляє протягом місяця. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону.

Вони місяць накопичували сили, зокрема, працювало виробництво, але сьогодні фактично все, що було вироблено, було витрачено на українські трансформатори, — зазначив він.

За інформацією ГУР, росіяни досі намагаються вигадувати різноманітні підходи, щоб обходити міжнародні санкції. Частково це у них вдається, але цього замало щоб задовольняли потреби військово-промислового комплексу. Російський ВПК за останні десятиліття деградував і сам зараз не в змозі виготовляти всі необхідні компоненти.

Представник воєнної розвідки зазначив, що всі останні російські розробки базувалися, зокрема, на іноземних комплектуючих. Однак ракети у ворога ще не закінчилися, хоч і ракетний боєзапас росії не є безмірним.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня російські загарбники здійснили новий масований ракетний обстріл України. В окремих регіонах тривога тривала майже сім годин, а воєнні злочинці рф атакували майже всім своїм повітряним озброєнням — починаючи від дронів-камікадзе Shahed і до гіперзвукових ракет «Кинджал».

Під ударами опинилися об'єкти критичної інфраструктури, а Запорізька АЕС була повністю знеструмлена. Були пошкоджені енергетична інфраструктура, промислові підприємства та житлові будинки. На жаль російські обстріли призвели до загибелі мирного населення