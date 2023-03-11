Причину появления жизни на Земле обнаружили ученые

Жизнь на Земле существует уже миллиарды лет, фото: Midjourney

https://racurs.ua/n180817-prichinu-poyavleniya-jizni-na-zemle-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Учені з Ратґерського університету (США) в ході лабораторних досліджень ідентифікували речовину, яка могла стати причиною появи життя на Землі.

Про це повідомляє видання EurekAlert.

Одним з найбільш вірогідних хімічних кандидатів, який дав старт життю, був простий пептид з двома атомами нікелю, котрий дослідники назвали «Nickelback» — не тому, що він має відношення до відомого канадського рок-гурту, а тому, що його основні атоми азоту зв’язують два критично важливих атоми нікелю.

Пептид — це складова частина білка, що складається з кількох елементарних будівельних блоків, відомих як амінокислоти.

Учені вважають, що десь між 3,5 і 3,8 млрд років тому настав переломний момент: щось, що дало поштовх переходу від пребіотичної хімії — молекул до життя — до живих, біологічних систем, — наголошують дослідники. — Ми вважаємо, що ці зміни були спричинені кількома невеликими білками-попередниками, які виконували ключові кроки в стародавній метаболічній реакції. І ми вважаємо, що знайшли один з таких «піонерних пептидів».

Зазначається, що отримані дослідниками результати допоможуть у пошуку життя на інших планетах.

Досліджуючи Всесвіт за допомогою телескопів і зондів у пошуках ознак минулого, теперішнього або зароджуваного життя, вчені NASA шукають специфічні «біосигнатури», корті, як відомо, є провісниками життя.

Пептиди, такі як Nickelback, можуть стати останньою біосигнатурою, котру використовуватиме NASA для виявлення планет, які знаходяться на межі зародження життя.

Дослідники припускають, що оригінальна хімічна речовина-провокатор має бути досить простою, щоб мати можливість спонтанно зібратися в «пребіотичний суп». Але він повинен бути достатньо хімічно активним, щоб володіти потенціалом забирати енергію з навколишнього середовища для запуску біохімічного процесу, — наголошується у статті.

Після низки експериментів дослідники дійшли висновку, що найкращим кандидатом є Nickelback. Пептид складається з 13 амінокислот і зв’язує два іони нікелю.

Нікель, на їхню думку, був поширеним металом у ранніх океанах. Коли атоми нікелю зв’язуються з пептидом, вони стають потужними каталізаторами, притягуючи додаткові протони та електрони і утворюючи газ водень. Водень, на думку дослідників, також був більш поширеним на ранній Землі і міг бути критично важливим джерелом енергії для метаболізму.

Це важливо, оскільки, попри те, що існує багато теорій про походження життя, існує дуже мало фактичних лабораторних тестів цих ідей, — наголошують дослідники. — Ця робота показує, що прості білкові метаболічні ферменти не тільки можливі, але й дуже стабільні та дуже активні, що робить їх правдоподібною відправною точкою для життя.

Джерело: EurekAlert