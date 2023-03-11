Рашисты активно мобилизуют население ОРДЛО, фото: DW

https://racurs.ua/n180819-mobilizirovannyh-iz-ordlo-zastavlyaut-otkazyvatsya-ot-pasportov-respublik-genshtab.html

Ракурс

Рашисти продовжують здійснювати заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це сьогодні, 11 березня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що військове керівництво зс рф в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії рф.

Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина рф. Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого «паспорту л/днр» на користь російського громадянства, — зазначають у Генштабі.

В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців зс рф, — додають у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, рашисти в межах чергової хвилі мобілізації жителів тимчасово окупованих територій планують поставити на військовий облік молодь віком від 1995 до 2005 років народження.