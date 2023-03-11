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Ракурс
Рашисти активно мобілізовують населення ОРДЛО, фото: DW

Мобілізованих з ОРДЛО примушують відмовлятися від паспортів «республік» — Генштаб

11 бер 2023, 19:50
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Рашисти продовжують здійснювати заходи з примусової паспортизації населення окупованих територій Донецької та Луганської областей.





Про це сьогодні, 11 березня, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що військове керівництво зс рф в обов’язковому порядку вимагає від всіх мобілізованих з раніше окупованих територій підписувати довготривалі контракти на проходження військової служби в армії рф.

Для цього необхідно обов’язково мати серед решти документів копію паспорта громадянина рф. Таким чином окупанти намагаються примусити відмовитись від так званого «паспорту л/днр» на користь російського громадянства, — зазначають у Генштабі.

В іншому випадку військовослужбовцям та членам їхніх родин погрожують у відмові всіх встановлених виплат та соціального захисту передбаченого для військовослужбовців зс рф, — додають у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, рашисти в межах чергової хвилі мобілізації жителів тимчасово окупованих територій планують поставити на військовий облік молодь віком від 1995 до 2005 років народження.

Джерело: Ракурс


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