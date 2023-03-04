росіяни продовжують проводити приховану мобілізацію в ОРДЛО. Фото: detector.media

https://racurs.ua/ua/n180565-okupanty-gotuutsya-mobilizuvaty-do-armiyi-rf-vsu-molod-gorlivky-genshtab.html

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Прихована мобілізація на тимчасово окупованій території України проводиться російськими загарбниками.

Таким чином ворог хоче поповнити свої масштабні втрати у живій силі. Зокрема, в Горлівці на Донечинні з 5 березня росіяни хочуть розпочати чергову хвилю мобілізації місцевих жителів до лав зс російської федерації. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 4 березня.

Зазначається, що з цією метою окупаційна влада надіслала всім керівникам навчальних закладів письмову вказівку щодо постановки на військовий облік чоловіків від 1995 до 2005 року народження.

А на окупованій території Луганської області триває примусова паспортизація. Росіяни заборонили місцевим жителям, які не мають паспорта країни-агресора, вільно пересуватися між населеними пунктами. Під дію обмежень потрапили Старобільск, Рубіжне та Станиця Луганська.

Нагадаємо, американські аналітики з ISW пояснили, що намагаючись уникнути наказу про примусову мобілізацію, російський президент володимир путін зробив ставку на добровольців, вербування яких він довірив «ультраціоналістичним групам» та «військорам». Однак такий задум не дав бажаних результатів.