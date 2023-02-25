На Луганщині окупанти перераховуватимуть пенсії лише власникам російських паспортів

Рашисти продовжують примусову паспортизацію окупованих територій, фото: novakahovka.city

https://racurs.ua/ua/n180309-na-luganschyni-okupanty-pererahovuvatymut-pensiyi-lyshe-vlasnykam-rosiyskyh-pasportiv.html

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Російські загарбники продовжують здійснювати примусову паспортизацію жителів окупованої Луганщини.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Так, із 1 березня право на звернення за перерахунком пенсії для районів міста Луганська та регіону мають виключно громадяни рф, які мають позначку в паспорті громадянина про реєстрацію за місцем проживання станом на 30 вересня, або евакуювалися вглиб рф і мають відповідну відмітку, — наголошують в ОВА.

Крім того, рашисти вирішили продовжити у 2023 році скандальні медичні огляди дітей російськими лікарями, за результатами яких дітей спрямовують на «довгострокове оздоровлення», після чого їх розшукують батьки.

На огляд щонайменше 220 тис. дітей окупанти виділили майже 1,5 млрд руб., планується задіяти 35 медичних бригад із лікарями-фахівцями.