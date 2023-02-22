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Ракурс
Російські загарбники продовжують примусову паспортизацію окупованих територій, фото: Vashkelite

Рашисти погрожують виселити жителів окупованої Херсонщини, які не отримають паспорти рф

22 лют 2023, 09:16
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Російські загарбники продовжують здійснювати примусову паспортизацію тимчасово окупованих територій Херсонської області.





Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт, — вказано в повідомленні.

Водночас рашисти продовжують обстрілювати звільнені території Херсонщини.

Так, від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон, є жертви серед цивільного населення.

Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів, зокрема Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Джерело: Ракурс


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