Рашисти погрожують виселити жителів окупованої Херсонщини, які не отримають паспорти рфhttps://racurs.ua/ua/n180195-rashysty-pogrojuut-vyselyty-jyteliv-okupovanoyi-hersonschyny-yaki-ne-otrymaut-pasporty-rf.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують здійснювати примусову паспортизацію тимчасово окупованих територій Херсонської області.
Про це сьогодні, 22 лютого, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Російські окупаційні війська, разом з поліцією, посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням з початку березня всім громадянам, які не отримають російський паспорт, — вказано в повідомленні.
Водночас рашисти продовжують обстрілювати звільнені території Херсонщини.
Так, від вогню з РСЗВ постраждало місто Херсон, є жертви серед цивільного населення.
Також під удар ворожої артилерії потрапили райони 18 населених пунктів, зокрема Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.