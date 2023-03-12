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Рашисты пытались обнаружить ЗРК Patriot, фото: detector.media

Рашисты во время последней ракетной атаки искали ЗРК Patriot — ОК «Юг»

12 мар 2023, 10:33
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Російські загарбники під час останньої масованої ракетної та дронової атаки, котра відбулася 9 березня, випробовували українську протиповітряну оборону.





Зокрема, вони намагалися виявити системи MIM-104 Patriot, про які повідомлялося напередодні — рашисти прагнули дізнатися, чи дійсно Україна вже захищена таким озброєнням. Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Ми очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Водночас ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, зокрема й протидію нашій ППО, — зазначила Гуменюк.

Також вона пояснила суть тактики хвилеподібної повітряної атаки окупантів, котру застосовують окупанти:

  1. насамперед рашисти застосували дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, обстрілюючи певні об'єкти та відволікаючи нашу ППО;
  2. після цього був масований удар ракет різного базування, які вже використовувалися, зокрема й для пошуку систем ППО;
  3. згодом агресор вдався до застосування безпілотників уже для перевірки результатів ударів і дорозвідування роботи протиповітряної оборони.

Источник: Ракурс


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