Рашисты пытались обнаружить ЗРК Patriot, фото: detector.media

https://racurs.ua/n180828-rashisty-vo-vremya-posledney-raketnoy-ataki-iskali-zrk-patriot-ok-ug.html

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Російські загарбники під час останньої масованої ракетної та дронової атаки, котра відбулася 9 березня, випробовували українську протиповітряну оборону.

Зокрема, вони намагалися виявити системи MIM-104 Patriot, про які повідомлялося напередодні — рашисти прагнули дізнатися, чи дійсно Україна вже захищена таким озброєнням. Про це в ефірі національного телемарафону заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Ми очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і розуміли, що готуються хвилеподібні атаки. Водночас ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, зокрема й протидію нашій ППО, — зазначила Гуменюк.

Також вона пояснила суть тактики хвилеподібної повітряної атаки окупантів, котру застосовують окупанти: