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Расходы на армию могут значительно увеличить.

Рада планирует увеличить расходы на армию на 500 млрд грн — нардеп

12 мар 2023, 13:46
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У Держбюджет 2023 року планують внести зміни, спрямовані на значне збільшення видатків на армію.





Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн, — зазначив нардеп. — Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.

За його словами, внести зміни планують вже цього місяця.

Пару тижнів тому, коли Парламент приймав мою правку про можливість залучити +52 млрд грн на армію, я одразу попереджав, що нам буде потрібно ще більше грошей. Виходить в раз 10 більше, — додав Железняк.

Источник: Ракурс


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