Расходы на армию могут значительно увеличить.

https://racurs.ua/n180834-rada-planiruet-uvelichit-rashody-na-armiu-na-500-mlrd-grn-nardep.html

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У Держбюджет 2023 року планують внести зміни, спрямовані на значне збільшення видатків на армію.

Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн, — зазначив нардеп. — Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.

За його словами, внести зміни планують вже цього місяця.