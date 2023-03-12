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Видатки на армію можуть значно збільшити
Рада планує збільшити видатки на армію на 500 млрд грн — нардепhttps://racurs.ua/ua/n180834-rada-planuie-zbilshyty-vydatky-na-armiu-na-500-mlrd-grn-nardep.htmlРакурс
У Держбюджет 2023 року планують внести зміни, спрямовані на значне збільшення видатків на армію.
Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.
Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн, — зазначив нардеп. — Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.
За його словами, внести зміни планують вже цього місяця.
Пару тижнів тому, коли Парламент приймав мою правку про можливість залучити +52 млрд грн на армію, я одразу попереджав, що нам буде потрібно ще більше грошей. Виходить в раз 10 більше, — додав Железняк.
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