Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Видатки на армію можуть значно збільшити

Рада планує збільшити видатки на армію на 500 млрд грн — нардеп

12 бер 2023, 13:46
999

У Держбюджет 2023 року планують внести зміни, спрямовані на значне збільшення видатків на армію.





Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Бюджет 2023 знову планується змінювати. Будуть збільшені військові видатки на більше ніж півтрильйона грн, — зазначив нардеп. — Це найбільше збільшення Бюджету в історії України.

За його словами, внести зміни планують вже цього місяця.

Пару тижнів тому, коли Парламент приймав мою правку про можливість залучити +52 млрд грн на армію, я одразу попереджав, що нам буде потрібно ще більше грошей. Виходить в раз 10 більше, — додав Железняк.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів