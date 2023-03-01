У ЗСУ показали розміри зарплат військовослужбовців у 2023 році

https://racurs.ua/ua/n180464-u-zsu-pokazaly-rozmiry-zabezpechennya-viyskovoslujbovciv-u-2023-roci.html

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У ЗСУ показали розміри зарплат військовослужбовців у 2023 році.

Прес-служба Командування Сухопутних військ опублікувала інфографіки з зарплатами за 2022 (для порівняння) і 2023 рік.

В одному з них показаний загалом рівень грошового забезпечення військових без додаткових винагород за бойові завдання, а в іншому — зарплати виключно Сухопутних військ з урахуванням надбавок за бойові та спеціальні завдання.

Від початку російського вторгнення в Україну для всіх військових ввели додаткові виплати до зарплати в розмірі 30 тис. грн. Для тих, хто безпосередньо воює на фронті, — 100 тис. грн.

У січні 2023 року Міністерство оборони оголосило, що змінює розмір додаткових виплат військовим — їх зробили більш диференційованими, тобто розмір виплат залежить від участі у бойових завданнях та діях.