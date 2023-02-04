30 чи 100 тис. грн - Міноборони пояснило зміни у грошовому забезпеченні військових

https://racurs.ua/ua/n179576-30-chy-100-tys-grn-minoborony-poyasnylo-zminy-u-groshovomu-zabezpechenni-viyskovyh.html

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З 1 лютого цього року виплати додаткової винагороди 100 тис. гривень військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях безпосередньо на лінії зіткнення, не зміняться — як були торік 100 тис., так і залишаться 100 тис. грн.

Роз’яснення щодо змін виплат грошового забезпечення надав заступник начальника управління соціальної підтримки — начальник відділу грошового забезпечення та заробітної плати полковника Олег Рогаль.

Він розповів, що з 1 лютого збільшиться розмір щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців в середньому на 50%. Тобто якщо військовослужбовець отримував 13 тисяч гривень — це мінімальне грошове забезпечення було минулого року — то з 1 лютого військовослужбовець отримуватиме мінімальне грошове забезпечення понад 20 тис. грн — три мінімальні заробітні плати.

На «передній» лінії військовослужбовець з мінімальним грошовим забезпеченням 20 тис. грн отримуватиме разом із додатковою нагородою 100 тис. грн — 120 тис. грн на місяць.

Хто продовжить отримувати 100 тис. гривень щомісячно

Крім військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення, 100 тисяч гривень також будуть отримувати за час виконання бойових завдань:

військовослужбовці ракетних військ і артилерії;

льотчики за час виконання польотів у районах ведення бойових дій;

моряки;

військові медики (цьогоріч ми їх виділили в окрему категорію як військовослужбовці, які матимуть винагороду 100 тис. грн щомісяця);

зенітно-ракетні війська і протиповітряні війська, які виконують завдання в районі проведення бойових дій.

Хто продовжить отримувати 30 тисяч гривень щомісячно

Винагороду у 30 тисяч гривень щомісяця отримуватимуть військовослужбовці, які входять до складу угруповань Сил оборони країни і які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами або розпорядженнями командирів військових частин.

Крім того, таку винагороду отримуватимуть військовослужбовці, які виконуватимуть завдання всебічного забезпечення угруповань Сил оборони, а також військовослужбовці, які перебувають у підрозділах, що зараховані до складу резерву Головнокомандувача Збройних сил України. 30 тис. гривень будуть виплачуватися тільки за період виконання цих бойових спеціальних завдань.

Кому зменшать грошове забезпечення?

Грошова винагорода не буде виплачуватися тим військовослужбовцям, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, які не входять до складу угруповань Сил оборони або резерву Головнокомандувача і перебувають поза межами районів ведення бойових дій. Це можуть бути навчальні центри, органи військового управління, тилові бази тощо.

Нагадаємо, що 1 лютого 2023 року почав діяти новий Порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС.

У постанові Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168 зазначено: додаткову грошову винагороду 30 тис. та 100 тис. грн військовослужбовцям виплачуватимуть по-новому.

Виплати залежатимуть від того, чи перебуває військовий в тилу або безпосередньо в зоні проведення бойових дій.