Новые взрывы прогремели вблизи Мариуполя. Фото: УП

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Нові вибухи прогриміли в Маріупольському районі, яким тимчасово контролюється російською армією.

Звуки вибухів було чути у неділю, 12 березня. Вони лунали у напрямку селища Сартана. Після вибухів окупанти підняли в небо авіацію. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Напередодні, 11 березня, в Маріуполі гриміли вибухи в районі аеропорту та Агробази. Того ж дня у селищі Мангуш були прильоти по місцю розміщення російських окупантів.

Нагадаємо, з лютого в окупованому Маріуполі почали регулярно гриміти вибухи — українські Сили оборони високоточними ударами вже регулярно знищують склади боєприпасів та місця дислокації росіян у місті, а ворог не розуміє, що робити та намагається переміщувати техніку.

Британська розвідка вважає, що російське командування, ймовірно, буде стурбоване вибухами в Маріуполі, бо раніше вважало цю зону недосяжною для звичайних українських ударних засобів. Місто розташоване на відстані щонайменше 80 км від лінії фронту.