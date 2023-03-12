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Ракурс
Армия рф на Кременском направлении теряет новые танки и переходит на старые. Фото:

Оккупанты пересели на старые танки после потери новых под Кременной — Гайдай

12 мар 2023, 16:48
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Військові втрати російської федерації на Кремінському напрямку призвели до того, що у ворога закінчується нова техніка.





Спочатку командування окупаційних військ кинуло на цей напрямок нові Т-90, які розхвалює російська пропаганда. Однак бійці ЗСУ так вправно знищують цю «броню», бо через два тижні нових танків у росіян залишилося не так багато. Тому ворог змушений був повернутися до використання Т-72. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

За його словами, загарбники спочатку накопичили резерви, техніку, боєкомплекти у Луганській області, а тепер українські Сили оборони потрохи їх знищують.

Гайдай також розповів, що активні бойові дії тривають щоденно на Сватово-Куп'янському напрямку, у напрямках Кремінної та Лиману, а також у Білогорівці. Російські вороги постійно намагаються продавити оборону ЗСУ, але ситуація залишається стабільною.

Нагадаємо, раніше влада Луганщини повідомляла, що рф намагається захопити раніше деокуповані села в Луганській області. Ворог намагається просунутися поблизу населеного пункту Стельмахівка та в напрямку Макіївка-Невське і Куземівка-Новоселівське.

Источник: Ракурс


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