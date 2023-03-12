В Молдове полиция задержала вооруженных лиц. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n180844-prorossiyskie-protesty-v-moldove-policiya-zaderjala-voorujennyh-ludey.html

Ракурс

Поліція Молдови 12 березня повідомила про затримання в Кишиневі 54 осіб.

Всі ці особи планували взяти участь у протесті, який проводить у центрі столиці проросійська партія «Шор» та її прибічники. Серед затриманих було 12 неповнолітніх. Про це повідомляє видання Newsmaker.

Правоохоронці зазначили, що ці особи поводилися підозріло. У них виявили заборонені предмети, зокрема ножі. Усіх їх доставили у відділення поліції.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram, що проросійські сили влаштували протести й у Чехії. Зокрема, особи з символікою країни-агресора та нашивками приватної військової компанії «вагнер» 11 березня намагалися зірвати з будівлі мерії український прапор. На Вацлавській площі у Празі поліція затримала 18 проросійських протестувальників.

Нагадаємо, поліція Молдови заявляла, що на акції протесту 12 березня планувалися масові заворушення. Стоїть за такими заходами москва, кілька росіян були викриті у намаганні влаштували протестні акції.

Крім того, сьогодні правоохоронці отримали кілька повідомлень про мінування аеропорту Кишинева, співробітників аеропорту і пасажирів евакуювали з будівлі.

Джерело: Newsmaker