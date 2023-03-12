Російські спецслужби готували масові заворушення у Кишиневі. Фото: bessarabiainform.com

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Російські спецслужби планують дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Країна-агресор рф організовувала масові протести у Кишиневі проти влади. За підтримки москви, зокрема, був проведений і мітинг у неділю, 12 лютого. Про це заявив голова поліції Молдови Віорел Чернеуцяну, повідомляє NewsMaker.

За його словами, силовика виявили росіянина, який прибув до Кишиневі 9 березня. Він мав навчати людей, які мали намір дестабілізувати ситуацію в Молдові. З громадянином рф у контакт вступив агент під прикриттям, який був введений у цю групу.

Керівник поліції додав, що організатори майбутніх заворушень сформували 10 груп по 10 осіб, яких готували до акцій. Усі їхні дії координували з москвою. Завербованим до протестних акцій людям обіцяли по 10 тис. дол. Учора сімох із них затримали правоохоронці.

Також сьогодні у Кишиневі були затримані двоє осіб, які із кастетами та газовими балончиками йшли на проросійську акцію протесту, організовану прихильниками партії «Шор». Чоловіків доставили до відділення поліції для допиту.

Також молдовська поліція повідомила, що 12 березня надійшов виклик з повідомленням про те, що в аеропорту Кишинева нібито закладена бомба. Співробітників аеропорту і пасажирів евакуювали з будівлі.

За сьогоднішній день у Кишиневі вже було чотири помилкових виклики про бомби. Правоохоронці нагадали, що у 2022 році було 38 неправдивих повідомлень про бомби в кишиневському аеропорту.

Нагадаємо, у лютому прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що російська федерація планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Джерело: NewsMaker