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Рашисты окончательно уничтожили школу в центре Авдеевки
Рашисты окончательно уничтожили школу в центре Авдеевки (ФОТО)https://racurs.ua/n180875-rashisty-okonchatelno-unichtojili-shkolu-v-centre-avdeevki-foto.htmlРакурс
Російські війська 13 березня завдали ударів по місту Авдіївка — одна з ракет влучила в будівлю школи, де розташовувався гуманітарний пункт.
У цій школі раніше вирувало життя, потім там був гуманітарний штаб, який влітку рашисти обстріляли «Градами».
Внаслідок сьогоднішнього удару загинула одна людина, щонайменше дві поранено.
Ще п’ять цивільних отримали поранення в Костянтинівці, яку окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган».
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Слідство повідомило, що російські покидьки використали 13 березня ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню «Ураган».
В Авдіївці загинула 46-річна жінка. Руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі.
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