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Ракурс
Рашисты окончательно уничтожили школу в центре Авдеевки

Рашисты окончательно уничтожили школу в центре Авдеевки (ФОТО)

13 мар 2023, 18:09
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Російські війська 13 березня завдали ударів по місту Авдіївка — одна з ракет влучила в будівлю школи, де розташовувався гуманітарний пункт.





У цій школі раніше вирувало життя, потім там був гуманітарний штаб, який влітку рашисти обстріляли «Градами».

Внаслідок сьогоднішнього удару загинула одна людина, щонайменше дві поранено.

Ще п’ять цивільних отримали поранення в Костянтинівці, яку окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Рашисти остаточно знищили школу в центрі Авдіївки

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Слідство повідомило, що російські покидьки використали 13 березня ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню «Ураган».

В Авдіївці загинула 46-річна жінка. Руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі.

Рашисти остаточно знищили школу в центрі Авдіївки

Источник: Ракурс


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