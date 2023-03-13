Рашисти остаточно знищили школу в центрі Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n180875-rashysty-ostatochno-znyschyly-shkolu-v-centri-avdiyivky-foto.html

Ракурс

Російські війська 13 березня завдали ударів по місту Авдіївка — одна з ракет влучила в будівлю школи, де розташовувався гуманітарний пункт.

У цій школі раніше вирувало життя, потім там був гуманітарний штаб, який влітку рашисти обстріляли «Градами».

Внаслідок сьогоднішнього удару загинула одна людина, щонайменше дві поранено.

Ще п’ять цивільних отримали поранення в Костянтинівці, яку окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Слідство повідомило, що російські покидьки використали 13 березня ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню «Ураган».

В Авдіївці загинула 46-річна жінка. Руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі.