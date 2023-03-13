Монахи УПЦ МП из Лавры не выселятся, заявил митрополит Павел Лебедь

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Ченці УПЦ МП не мають наміру виселятися з Києво-Печерської Лаври, заявив її намісник митрополит Павло (Лебідь).

Він зазначив, що УПЦ МП «не проти всіх законних дій», зокрема інспекцій комісій. Водночас за словами церковників УПЦ МП, їм не було надано законних підстав для виселення.

Павло сказав, що ченці Московського патріархату не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки живуть на цій території багато років. Він каже, що законних підстав для виселення їм не надано.

Раніше «Паша Мерседес» закликав своїх прихильників «відстоювати свої права та свої святині».

Нагадаємо, що договір безоплатного користування УПЦ Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується всіх приміщень, що орендуються УПЦ у Лаврі.