Российский летчик, приговоренный в Украине к 12 годам тюрьмы, попал под обмен

https://racurs.ua/n180877-rossiyskiy-letchik-prigovorennyy-v-ukraine-k-12-godam-turmy-popal-pod-obmen.html

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Підполковника російської армії, льотчика Максима Кріштопа буде обміняно на українських полонених. Про це 13 березня повідомила «Українська правда».

3 березня цього року суд в Україні дав заступнику командира авіаційного полку армії рф Криштопу 12 років за порушення законів та звичаїв війни. У березні 2022 року він скинув дві бомби на харківську телевежу загальною вагою 2,5 т у тротиловому еквіваленті.

Після цього його літак було підбито. Сам Криштоп катапультувався та був затриманий. Майже рік він провів у СІЗО — спочатку у Харкові, а потім у Києві.

Тепер стало відомо, що Дзержинський суд Харкова задовольнив клопотання Генпрокуратури України про звільнення Криштопа від покарання. Це означає, що він пробуде під наглядом як військовополонений, а потім буде обміняний. Умови майбутнього обміну поки що не оголошувалися.

11 березня полонений російський льотчик Максим Криштоп заявив, що встиг зробити три вильоти на територію України та під час одного з них скинув 4 т фугасних бомб на житлові будинки мирних мешканців.

Він розумів, що ціллю є не військові об'єкти противника, а житлові будинки і мирні люди, але злочинний наказ виконав.

На тій прес-конференції Криштоп заявив, що росія вже програла війну.