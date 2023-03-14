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В Киеве и области частично использованы стабилизационные отключения электроэнергии, фото: Public Domain Pictures

Стабилизационные отключения частично применены в Киеве и области — ДТЭК

14 мар 2023, 11:26
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У Києві та Київській області сьогодні, 14 березня, частково застосовані стабілізаційні відключення.





Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що відключення згідно стабілізаційних графіків застосовані у:

  • Голосіївському, Святошинському, Шевченківському та Солом’янському районах Києва;
  • Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області.

Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів, — наголошують у ДТЕК. — Тому за командою «Укренерго» були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.

Источник: Ракурс


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