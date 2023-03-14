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В Киеве и области частично использованы стабилизационные отключения электроэнергии, фото: Public Domain Pictures
Стабилизационные отключения частично применены в Киеве и области — ДТЭКhttps://racurs.ua/n180897-stabilizacionnye-otklucheniya-chastichno-primeneny-v-kieve-i-oblasti-dtek.htmlРакурс
У Києві та Київській області сьогодні, 14 березня, частково застосовані стабілізаційні відключення.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Зазначається, що відключення згідно стабілізаційних графіків застосовані у:
- Голосіївському, Святошинському, Шевченківському та Солом’янському районах Києва;
- Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області.
Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів, — наголошують у ДТЕК. — Тому за командою «Укренерго» були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.
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