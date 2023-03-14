Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У Києві та області частково застосовані стабілізаційні відключення електроенергії, фото: Public Domain Pictures
Стабілізаційні відключення частково застосовані у Києві та області — ДТЕКhttps://racurs.ua/ua/n180897-stabilizaciyni-vidkluchennya-chastkovo-zastosovani-u-kyievi-ta-oblasti-dtek.htmlРакурс
У Києві та Київській області сьогодні, 14 березня, частково застосовані стабілізаційні відключення.
Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.
Зазначається, що відключення згідно стабілізаційних графіків застосовані у:
- Голосіївському, Святошинському, Шевченківському та Солом’янському районах Києва;
- Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області.
Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів, — наголошують у ДТЕК. — Тому за командою «Укренерго» були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...