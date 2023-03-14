У Києві та Київській області сьогодні, 14 березня, частково застосовані стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що відключення згідно стабілізаційних графіків застосовані у:

Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів, — наголошують у ДТЕК. — Тому за командою «Укренерго» були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.