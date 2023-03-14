Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Києві та області частково застосовані стабілізаційні відключення електроенергії, фото: Public Domain Pictures

Стабілізаційні відключення частково застосовані у Києві та області — ДТЕК

14 бер 2023, 11:26
999

У Києві та Київській області сьогодні, 14 березня, частково застосовані стабілізаційні відключення.





Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

Зазначається, що відключення згідно стабілізаційних графіків застосовані у:

  • Голосіївському, Святошинському, Шевченківському та Солом’янському районах Києва;
  • Бучанському, Обухівському та Фастівському районах Київської області.

Через пошкодження обладнання енергооб'єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів, — наголошують у ДТЕК. — Тому за командою «Укренерго» були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів