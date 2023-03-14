Пограничники под Бахмутом выследили и взорвали склад боеприпасов рф - война рф

https://racurs.ua/n180909-pogranichniki-pod-bahmutom-vysledili-i-vzorvali-sklad-boepripasov-rf-video.html

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Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, які на Бахмутському напрямку працюють операторами безпілотників, вистежили логістичний маршрут російських окупантів до складу.

Коли туди прибула чергова партія вантажів, «влупили» з мінометів. Обстріл підняв у повітря транспортний засіб з боєкомплектом, зруйнував склад та ліквідував шістьох загарбників, — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Прикордонники наголосили, що мистецтво вибуху — це не лише нищити окупантів, а й їхній склад з боєкомплектом.