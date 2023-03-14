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Прикордонники під Бахмутом вистежили і підірвали склад боєприпасів рф — війна рф
Прикордонники під Бахмутом вистежили і підірвали склад боєприпасів рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180909-prykordonnyky-pid-bahmutom-vystejyly-i-pidirvaly-sklad-boieprypasiv-rf-video.htmlРакурс
Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, які на Бахмутському напрямку працюють операторами безпілотників, вистежили логістичний маршрут російських окупантів до складу.
Коли туди прибула чергова партія вантажів, «влупили» з мінометів. Обстріл підняв у повітря транспортний засіб з боєкомплектом, зруйнував склад та ліквідував шістьох загарбників, — йдеться у повідомленні ДПСУ.
Прикордонники наголосили, що мистецтво вибуху — це не лише нищити окупантів, а й їхній склад з боєкомплектом.
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