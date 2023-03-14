95% киевских старшеклассников испытывают гордость за Украину – КГГА

https://racurs.ua/n180910-95-kievskih-starsheklassnikov-ispytyvaut-gordost-za-ukrainu-kgga.html

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95% школярів Києва пишаються Україною. У порівнянні з 2021 роком цей показник зріс удвічі та є найвищим з 2014 року.

Про це свідчать результати опитування школярів 8−11 класів щодо мовного середовища, які сьогодні оприлюднила Київська міська державна адміністрація.

76% учнів вважає, що українська мова повинна бути єдиною державною.

69% підлітків вкладають у поняття «патріотизм» працю на добробут своєї держави. Половина юних респондентів наголошує, що спілкування державною мовою є важливою складовою.

86% учнів зазначили, що більшість їхнього оточення спілкується українською. Більшість (59%) респондентів сприймають контент у соціальних мережах однаково легко як українською, так й іноземною мовою. Разом з тим 36% школярів зізналися, що не ведуть сторінки у соцмережах українською мовою.

Опитування проводилися з 23 лютого по 5 березня у школах Києва серед 25 тис. 450 учнів. Частка внутрішньо переміщених осіб в опитуванні склала 22%.