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Ракурс
«Охотник за экскаваторами» испепелил технику рф на фронте

«Охотник за экскаваторами» испепелил технику рф на фронте (ВИДЕО)

14 мар 2023, 17:55
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У Збройних силах України знайшовся справжній «Мисливець за екскаваторами», котрий не лише знаходить російську техніку для риття окопів, але й з філігранною точністю нищить її за допомогою безпілотника.





Військовослужбовці ЗСУ оприлюднили у соцмережах відеозапис роботи по екскаватору, який загорівся після скидання другого боєприпасу. Солдат рф покинув спецтехніку після того, як по ній поцілив перший боєприпас.

Копати фортифікацію орки будуть руками, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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