«Охотник за экскаваторами» испепелил технику рф на фронте

https://racurs.ua/n180911-ohotnik-za-ekskavatorami-ispepelil-tehniku-rf-na-fronte-video.html

Ракурс

У Збройних силах України знайшовся справжній «Мисливець за екскаваторами», котрий не лише знаходить російську техніку для риття окопів, але й з філігранною точністю нищить її за допомогою безпілотника.

Військовослужбовці ЗСУ оприлюднили у соцмережах відеозапис роботи по екскаватору, який загорівся після скидання другого боєприпасу. Солдат рф покинув спецтехніку після того, як по ній поцілив перший боєприпас.