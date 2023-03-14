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Ракурс
Техніку рф для риття окопів точним ударом знищили ЗСУ

«Мисливець за екскаваторами» спопелив техніку рф на фронті (ВІДЕО)

14 бер 2023, 17:55
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У Збройних силах України знайшовся справжній «Мисливець за екскаваторами», котрий не лише знаходить російську техніку для риття окопів, але й з філігранною точністю нищить її за допомогою безпілотника.





Військовослужбовці ЗСУ оприлюднили у соцмережах відеозапис роботи по екскаватору, який загорівся після скидання другого боєприпасу. Солдат рф покинув спецтехніку після того, як по ній поцілив перший боєприпас.

Копати фортифікацію орки будуть руками, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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