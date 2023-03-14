Зеленский наградил добровольцев

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня українського добровольця вручив державні нагороди захисникам і захисницям України.

Українські добровольці б’ються щоденно за нашу державу, б’ються в Україні, б’ються на передовій. У лавах Збройних сил України і нашої Національної гвардії. У лавах наших Сил безпеки. Українські добровольці навчають, рятують, лікують. Українські добровольці волонтерять. І неодмінно — переможуть, — вказав глава держави.

Зеленський додав, що українські добровольці навчають, рятують, лікують, волонтерять.

І неодмінно — переможуть. 24 лютого, 14-й рік, боротьба за волю для України у XX столітті, визвольні битви більш ранніх часів — усе це буде увінчано перемогою України, яку ми щосили наближаємо зараз кожного дня. Слава нашим воїнам! Слава всім вам, слава українським добровольцям! — підсумував президент.