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Склад боеприпасов и наблюдательный пункт рф демилитаризован на Херсонщине

Склад боеприпасов и наблюдательный пункт рф демилитаризован на Херсонщине (ВИДЕО)

14 мар 2023, 21:58
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Склад боєприпасів та спостережний пункт армії російських окупантів вдалося знищити у Херсонській області. «Роботу» на відмінно виконали захисники України із 131-го окремого розвідувального батальйону.





Нагадаємо, 131-й окремий розвідувальний батальйон — підрозділ військової розвідки, який входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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