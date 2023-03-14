Склад боеприпасов и наблюдательный пункт рф демилитаризован на Херсонщине

https://racurs.ua/n180923-sklad-boepripasov-i-nabludatelnyy-punkt-rf-demilitarizovan-na-hersonschine-video.html

Ракурс

Склад боєприпасів та спостережний пункт армії російських окупантів вдалося знищити у Херсонській області. «Роботу» на відмінно виконали захисники України із 131-го окремого розвідувального батальйону.

Нагадаємо, 131-й окремий розвідувальний батальйон — підрозділ військової розвідки, який входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.