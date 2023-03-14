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Склад боєприпасів і спостережний пункт рф демілітаризовано на Херсонщині

Склад боєприпасів і спостережний пункт рф демілітаризовано на Херсонщині (ВІДЕО)

14 бер 2023, 21:58
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Склад боєприпасів та спостережний пункт армії російських окупантів вдалося знищити у Херсонській області. «Роботу» на відмінно виконали захисники України із 131-го окремого розвідувального батальйону.





Нагадаємо, 131-й окремий розвідувальний батальйон — підрозділ військової розвідки, який входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Джерело: Ракурс


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