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Склад боєприпасів і спостережний пункт рф демілітаризовано на Херсонщині
Склад боєприпасів і спостережний пункт рф демілітаризовано на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180923-sklad-boieprypasiv-i-sposterejnyy-punkt-rf-demilitaryzovano-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Склад боєприпасів та спостережний пункт армії російських окупантів вдалося знищити у Херсонській області. «Роботу» на відмінно виконали захисники України із 131-го окремого розвідувального батальйону.
Нагадаємо, 131-й окремий розвідувальний батальйон — підрозділ військової розвідки, який входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
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