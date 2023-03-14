Воины «Холодного Яра» испепелили российский танк в Бахмуте

https://racurs.ua/n180925-voiny-holodnogo-yara-ispepelili-rossiyskiy-tank-v-bahmute-video.html

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Російський танк Т72-Б3 знищили військовослужбовці 93-ї Окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України. Денацифікований танк раніше обстрілював Бахмут.

На лівому березі річки Бахмутка російські окупанти накопичують військову техніку та живу силу. Зокрема, там помітили танки, БМП, БМД і «Гради».