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Ракурс
Невеста погибшего Да Винчи отдала Зеленскому его боевой шеврон

Невеста погибшего Да Винчи отдала Зеленскому его боевой шеврон (ФОТО)

14 мар 2023, 22:57
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Наречена загиблого у Бахмуті Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), керівниця медичної служби «УЛЬФ» Аліна Михайлова передала його особистий бойовий шеврон президенту Володимиру Зеленському.





У День українського добровольця Михайлова отримала з рук глави держави орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Дмитро Коцюбайло був командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ Збройних сил України «Вовки Да Вінчі». Він брав участь у Революції гідності, а у 2014 році пішов захищати Україну як військовий. Тоді Дмитру було 18 років. У 2014-му отримав важке поранення у Донецькій області, але після одужання повернувся на фронт. У 2021 році Да Вінчі отримав звання Герой України, ставши наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому надали це звання прижиттєво. Да Вінчі загинув 7 березня під час боїв у Бахмуті.

За свою свободу треба боротися. Якщо не хочеш бути в ярмі чи стати рабом, то треба боротися. Ті, хто віддає життя тут, розуміють, що роблять це для того, щоб їхні близькі, рідні, діти могли жити у вільній Україні, — казав Дмитро Коцюбайло.

Источник: Ракурс


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