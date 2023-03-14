Наречена загиблого Да Вінчі передала Зеленському його бойовий шеврон

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Ракурс

Наречена загиблого у Бахмуті Героя України Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі), керівниця медичної служби «УЛЬФ» Аліна Михайлова передала його особистий бойовий шеврон президенту Володимиру Зеленському.

У День українського добровольця Михайлова отримала з рук глави держави орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Дмитро Коцюбайло був командиром 1-го окремого механізованого батальйону Сухопутних військ Збройних сил України «Вовки Да Вінчі». Він брав участь у Революції гідності, а у 2014 році пішов захищати Україну як військовий. Тоді Дмитру було 18 років. У 2014-му отримав важке поранення у Донецькій області, але після одужання повернувся на фронт. У 2021 році Да Вінчі отримав звання Герой України, ставши наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому надали це звання прижиттєво. Да Вінчі загинув 7 березня під час боїв у Бахмуті.