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Около тысячи россиян, 20 танков, бронемашин и РСЗО испепелили ВСУ - Генштаб
Около тысячи россиян, 20 танков, бронемашин и РСЗО испепелили ВСУ — Генштабhttps://racurs.ua/n180927-okolo-tysyachi-rossiyan-20-tankov-bronemashin-i-rszo-ispepelili-vsu-genshtab.htmlРакурс
Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 161 тис. 520 солдатів. Про це вранці 15 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу — 161 тис. 520 (+980 осіб ліквідовано за останню добу);
танків — 3 тис. 492 (+8 од.);
бойових броньованих машин — 6 тис. 799 (+10 од.);
артилерійських систем — 2 тис. 528 (+9 од.);
РСЗВ — 502 (+7 од.);
засоби ППО — 262 (+2 од.);
літаків — 304;
гелікоптерів — 289;
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 2 тис. 132 (+12 од.);
крилатих ракет — 907;
кораблів /катерів — 18;
автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 377 (+10 од.);
спеціальної техніки — 257 (+1 од.).
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