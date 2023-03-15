Около тысячи россиян, 20 танков, бронемашин и РСЗО испепелили ВСУ - Генштаб

https://racurs.ua/n180927-okolo-tysyachi-rossiyan-20-tankov-bronemashin-i-rszo-ispepelili-vsu-genshtab.html

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Загальні втрати армії росії за час повномасштабного вторгнення на цей момент складають 161 тис. 520 солдатів. Про це вранці 15 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року орієнтовно склали: