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Взрывы минувшей ночью прогремели в Белгороде
Взрывы минувшей ночью прогремели в Белгороде (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180934-vzryvy-minuvshey-nochu-progremeli-v-belgorode-video.htmlРакурс
Вибухи у російському Бєлгороді пролунали минулої ночі. Згодом там знайшли уламки від зенітно-ракетних систем С-300. Губернатор області заявив, що гучні звуки вибухів — робота системи ППО.
Очевидці повідомляли про вибухи в районі місцевого аеропорту.
Після вибухів було видно спалах у районі аеропорту. Перед цим щось пікірувало, — написав один з бєлгородських Телеграм-каналів.
На ще одному відео знято щось схоже на запуск ракети С-300 (ними російські окупанти регулярно обстрілюють Харківську область зі своєї території) із подальшим її падінням та вибухом.
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