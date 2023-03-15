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Ракурс
Вибухи минулої ночі лунали у Бєлгороді

Вибухи минулої ночі лунали у Бєлгороді (ВІДЕО)

15 бер 2023, 10:57
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Вибухи у російському Бєлгороді пролунали минулої ночі. Згодом там знайшли уламки від зенітно-ракетних систем С-300. Губернатор області заявив, що гучні звуки вибухів — робота системи ППО.





Очевидці повідомляли про вибухи в районі місцевого аеропорту.

Після вибухів було видно спалах у районі аеропорту. Перед цим щось пікірувало, — написав один з бєлгородських Телеграм-каналів.

На ще одному відео знято щось схоже на запуск ракети С-300 (ними російські окупанти регулярно обстрілюють Харківську область зі своєї території) із подальшим її падінням та вибухом.

Джерело: Ракурс


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