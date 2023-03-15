Вибухи минулої ночі лунали у Бєлгороді

https://racurs.ua/ua/n180934-vybuhy-mynuloyi-nochi-lunaly-u-bielgorodi-video.html

Ракурс

Вибухи у російському Бєлгороді пролунали минулої ночі. Згодом там знайшли уламки від зенітно-ракетних систем С-300. Губернатор області заявив, що гучні звуки вибухів — робота системи ППО.

Очевидці повідомляли про вибухи в районі місцевого аеропорту.

Після вибухів було видно спалах у районі аеропорту. Перед цим щось пікірувало, — написав один з бєлгородських Телеграм-каналів.

На ще одному відео знято щось схоже на запуск ракети С-300 (ними російські окупанти регулярно обстрілюють Харківську область зі своєї території) із подальшим її падінням та вибухом.