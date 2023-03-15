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«Укрэнерго» предупредило об отключении света в случае увеличения потребления
«Укрэнерго» предупредило об отключении света в случае увеличения потребленияhttps://racurs.ua/n180942-ukrenergo-predupredilo-ob-otkluchenii-sveta-v-sluchae-uvelicheniya-potrebleniya.htmlРакурс
Відключення світла можуть застосувати в Україні у разі збільшення споживання електроенергії. Про це 15 березня повідомила компанія «Укренерго».
Йдеться про наступні області:
Житомирську,
Харківську,
Полтавську,
Сумську,
Київську та місто Київ.
В інших регіонах обмежень не буде.
«Укренерго» вказує, що нині працюють усі види електростанцій, зокрема й гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також вдалося відновити роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генеруючих потужностей в енергосистемі. Окрім цього, триває незначний імпорт електроенергії.
Зберігаються мережеві обмеження на Житомирщині та Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано найважчих пошкоджень мережам. Також все ще наявні мережеві обмеження на Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві.
Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту. Зокрема, вчора було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині, а також на Херсонщині.
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