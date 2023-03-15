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“Укренерго” попередило про відключення світла у разі збільшення споживання

«Укренерго» попередило про відключення світла у разі збільшення споживання

15 бер 2023, 13:22
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Відключення світла можуть застосувати в Україні у разі збільшення споживання електроенергії. Про це 15 березня повідомила компанія «Укренерго».





Йдеться про наступні області:

  • Житомирську,

  • Харківську,

  • Полтавську,

  • Сумську,

  • Київську та місто Київ.

В інших регіонах обмежень не буде.

«Укренерго» вказує, що нині працюють усі види електростанцій, зокрема й гідроелектростанції. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також вдалося відновити роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генеруючих потужностей в енергосистемі. Окрім цього, триває незначний імпорт електроенергії.

Зберігаються мережеві обмеження на Житомирщині та Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано найважчих пошкоджень мережам. Також все ще наявні мережеві обмеження на Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві.

Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту. Зокрема, вчора було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині, а також на Херсонщині.

Джерело: Ракурс


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